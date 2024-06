Dai satelliti al turismo, quanto vale l’economia dello spazio

MeteoWeb

Il primo razzo spaziale portò in orbita il sovietico Sputnik il 4 ottobre 1957 e il primo uomo, Yuri Gagarin, lasciò la Terra il 12 aprile 1961. In meno di 80 anni, lo spazio intorno alla Terra è passato dall’essere un luogo inesplorato a un luogo molto sfruttato, sempre più affollato e sempre più redditizio. Secondo le stime, prudenti, del World Economic Forum entro il 2035 l’economia dello spazio varrà 1.800 miliardi di dollari. I più ottimisti si avvicinano ai 2.500 miliardi di dollari.

L’economia dello spazio ha riflessi immediati molto ‘terrestri’: dal navigatore di auto e telefonini (ma soprattutto di navi e aerei) al monitoraggio della logistica per far arrivare in tempo le merci deperibili sugli scaffali per la vendita, dal meteo ai più misteriosi usi militari fino ad arrivare all’Internet via satellite. “Lo spazio diventerà sempre più una connessione tra persone e beni. Cinque settori – catena di approvvigionamento e trasporti; alimenti e bevande; difesa finanziata dallo Stato; vendita al dettaglio, beni di consumo e lifestyle; comunicazioni digitali – genereranno oltre il 60% dell’aumento del valore dell’economia spaziale entro il 2035“, rileva il WEF.

L’Italia

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha sviluppato in passato satelliti sia per le telecomunicazioni che per la navigazione. Oggi l’ASI partecipa ai progetti Athena-Fidus e Galileo. Athena-Fidus è un sistema satellitare per servizi di comunicazione a “banda larga” per usi governativi civili e militari, sviluppato dall’ASI e dal CNES. Galileo è il sistema globale di navigazione satellitare dell’Unione europea progettato per inviare segnali radio per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo.

Satelliti militari

Lo sviluppo della rete di satelliti per uso militare ha essenzialmente tre funzioni: spia (o ricognizione) senza il rischio di perdere aerei o vedersi catturati piloti dal ‘nemico’ e con in più la possibilità di spiare, a loro insaputa, anche gli alleati. Puntamento e guida di armi e missili. Armi vere e proprie di per sé (in particolare contro satelliti nemici). Nel 2019, il Presidente USA Donald Trump varò la Space Force: 16.000 fra militari dell’aviazione e civili. Nel 2020, i russi annunciarono di aver piazzato un satellite-arma accanto a un satellite USA per distruggerlo all’occorrenza. Quest’anno la rete russa è cresciuta, ma altrettanto hanno fatto quelle USA e di altri Paesi.

Satelliti civili

Si tratta soprattutto di apparecchiature meteo, per le telecomunicazioni e per la navigazione. L’Europa ha avviato da anni il progetto Galileo creando un sistema alternativo allo statunitense GPS. Tutte le caratteristiche dei satelliti civili hanno anche risvolti militari, in particolari telecomunicazioni e navigazione. Grazie ai satelliti migliora l’accuratezza del tracciamento delle spedizioni. Dallo spazio arriva un aiuto decisivo alla logistica sia per la navigazione terrestre, navale o aerea, con forte impatto anche sulle operazioni umanitarie di soccorso e rifornimento di aiuti.

Internet

La costellazione Starlink, avviata nel 2015, comprende già oltre 5.000 mini satelliti (alla fine dovrebbero essere quasi 12.000) che garantiscono l’accesso a Internet dove non ci sono altre soluzioni. È stata fornita all’Ucraina dopo l’invasione, è abitualmente usata in caso di calamità naturali in zone remote o dove le reti terrestri sono rimaste danneggiate.

Esplorazione

È ancora un settore importantissimo: dal telescopio Hubble alle sonde verso la Luna o pianeti del Sistema Solare alla Stazione Spaziale Internazionale, costretta a fare sempre più spesso manovre ‘evasive’ fra i detriti più o meno grandi prodotti nei primi sessant’anni di attività umana nello spazio.

Turismo spaziale

Il turismo spaziale, fino a qualche anno fa relegato nei libri di fantascienza, è già realtà, anche se per ora se lo può permettere solo un’élite a causa del costo dei biglietti che attualmente è nell’ordine di centinaia di migliaia di dollari.

