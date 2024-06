Ragazza sfugge per un pelo alla morte mentre un fulmine colpisce a pochi metri: VIDEO impressionante

MeteoWeb

Un video terrificante, diventato virale sui social, mostra una ragazza che scappa per un pelo da un fulmine sulla terrazza del suo vicino a Sitamarhi nel Bihar, in India. Nel video, la ragazza, che inizialmente sembra ballare sotto la pioggia mentre filma un reel, corre velocemente mentre un fulmine colpisce la terrazza.

L’evento ha avuto luogo durante l’attiva stagione dei monsoni nel Bihar. Secondo quanto riportato, in una giornata di forti piogge, Sania Kumari si stava godendo la pioggia sul tetto della casa del suo vicino. Mentre ballava e cantava, si è verificato il fulmine e una sua amica ha registrato l’incredibile momento con il cellulare. Fortunatamente, il fulmine non l’ha colpita direttamente e la ragazza ne è uscita illesa: solo un grande spavento e delle immagini spettacolari.

Il Dipartimento meteorologico indiano ha previsto piogge continue per il distretto nei prossimi quattro-cinque giorni. Questo clima è stato una manna dal cielo per gli agricoltori locali, che sono soddisfatti delle piogge che aiuteranno il trapianto del riso e faranno rivivere altre colture come mais, moong e canna da zucchero. Le recenti piogge hanno già dato nuova vita ai vivai di riso in secca e alle colture di ortaggi, con i campi che hanno iniziato a prosperare di nuovo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.