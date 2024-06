Rallentamenti sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia fino a 220 minuti

MeteoWeb

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per accertamenti tecnici sulla linea elettrica tra Francavilla al Mare e San Vito Lanciano sulla linea Pescara-Foggia e viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario. È quanto si apprende dal sito di Rfi. Prosegue l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti.

È tornata invece regolare la circolazione sull’alta velocità Milano-Bologna, precedentemente rallentata in prossimità di Melegnano per un inconveniente tecnico, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità. Il sito di infomobilità di Rfi segnala rallentamenti da 20 a 50 minuti per 14 treni Av.

