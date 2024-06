Renault e Geely annunciano HORSE Powertrain: nuova Joint Venture per motori ibridi

MeteoWeb

Il 31 maggio 2024, Renault e Geely hanno annunciato la creazione di una joint venture che mira a sviluppare motori a combustione e ibridi. Questa collaborazione, denominata HORSE Powertrain, rappresenta una mossa strategica cruciale per entrambe le aziende, che intendono rafforzare la loro presenza nel mercato globale dell’automobile e rispondere alle esigenze sempre crescenti di decarbonizzazione e sostenibilità. La sede della nuova impresa sarà a Londra e il suo obiettivo principale sarà quello di fornire motori non solo ai propri marchi, ma anche a produttori terzi.

Sfide del settore automobilistico

L’industria automobilistica è attualmente in una fase di transizione significativa, con una crescente pressione per ridurre le emissioni di carbonio e adottare tecnologie più ecologiche. Nonostante l’aumento della popolarità dei veicoli elettrici, i motori a combustione interna (ICE) e i sistemi ibridi continueranno a giocare un ruolo importante nel settore nei prossimi decenni. Secondo previsioni, più della metà dei veicoli prodotti nel mondo entro il 2040 saranno ancora dotati di motori a combustione.

Questo scenario impone alle case automobilistiche di trovare un equilibrio tra l’innovazione e la sostenibilità, sviluppando soluzioni che possano soddisfare sia le normative ambientali sia le esigenze dei consumatori che richiedono prestazioni e affidabilità. Le sfide legate alla decarbonizzazione del settore automobilistico sono molteplici e complesse, richiedendo investimenti significativi in ricerca e sviluppo, oltre a una profonda trasformazione delle catene di approvvigionamento e delle infrastrutture di produzione. Inoltre, la transizione verso tecnologie più ecologiche comporta anche l’adozione di nuovi modelli di business e la necessità di formare la forza lavoro per affrontare le nuove competenze richieste. In questo contesto, la joint venture tra Renault e Geely rappresenta una risposta strategica alle pressioni del mercato e alle aspettative normative, posizionandosi come un attore chiave nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

Strategia di Renault e Geely

Renault e Geely riconoscono la necessità di una combinazione di varie tecnologie di propulsione per raggiungere una decarbonizzazione efficace. Per questo motivo, la joint venture HORSE Powertrain rappresenta un pilastro fondamentale della loro strategia. Questa collaborazione permetterà di condividere le risorse, ridurre i costi e accedere a nuovi mercati, migliorando al contempo l’efficienza dei motori a combustione e dei sistemi ibridi. La strategia di Renault e Geely si basa su un’analisi approfondita delle tendenze del mercato e delle esigenze dei consumatori, nonché su una valutazione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Le due aziende mirano a sfruttare le loro competenze complementari per sviluppare soluzioni innovative che possano affrontare le sfide della sostenibilità e della competitività. Renault, con la sua lunga esperienza nel settore automobilistico e la sua forte presenza in Europa, apporterà alla joint venture una profonda conoscenza del mercato e delle normative ambientali, oltre a competenze ingegneristiche avanzate. Geely, dal canto suo, contribuirà con la sua esperienza nel mercato cinese, che è uno dei più grandi e dinamici al mondo, nonché con le sue capacità di produzione su larga scala e la sua expertise in tecnologie avanzate. Insieme, le due aziende potranno creare sinergie che consentiranno di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e di ottimizzare i processi produttivi, riducendo i costi e migliorando l’efficienza complessiva.

La Joint Venture

HORSE Powertrain sarà una joint venture 50-50 tra Renault e Geely, con la sede principale a Londra. L’azienda sarà guidata da Matias Giannini come amministratore delegato, mentre Daniel Li, amministratore delegato di Geely Holding, sarà il presidente del consiglio di amministrazione. Questa struttura di governance riflette l’impegno di entrambe le società a collaborare strettamente per raggiungere gli obiettivi comuni.

La scelta di una struttura di governance paritaria è significativa, poiché indica una volontà di cooperazione equilibrata e di condivisione delle responsabilità e dei benefici. Matias Giannini, con la sua vasta esperienza nel settore automobilistico e le sue capacità di leadership, sarà responsabile di guidare l’azienda verso il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi, mentre Daniel Li apporterà la sua visione strategica e la sua esperienza nella gestione di una grande holding automobilistica. La decisione di stabilire la sede a Londra è strategica non solo per la sua posizione geografica, che facilita l’accesso ai mercati europei e internazionali, ma anche per il suo ruolo come hub finanziario e tecnologico di rilevanza globale.

Londra offre un ambiente favorevole per gli affari, con un’ampia disponibilità di talenti, infrastrutture avanzate e un ecosistema di innovazione dinamico. Inoltre, la struttura di governance della joint venture sarà progettata per garantire una gestione efficiente e trasparente, con meccanismi di decisione chiari e un forte orientamento alla creazione di valore a lungo termine.

Obiettivi economici

HORSE Powertrain ha obiettivi ambiziosi sia in termini di fatturato che di produzione. Le aziende prevedono che la joint venture raggiungerà circa 15 miliardi di euro di fatturato annuo e produrrà circa cinque milioni di unità di propulsione all’anno. Questi obiettivi sono indicativi delle elevate aspettative che Renault e Geely hanno per questa collaborazione e della fiducia nel potenziale di crescita del mercato dei motori ibridi e a combustione. Gli obiettivi economici della joint venture sono stati stabiliti sulla base di un’analisi dettagliata delle tendenze del mercato, delle opportunità di crescita e delle capacità produttive delle due aziende.

Il raggiungimento di un fatturato di 15 miliardi di euro annui rappresenta una sfida significativa, ma anche una grande opportunità per dimostrare la capacità della joint venture di creare valore aggiunto e di affermarsi come leader nel settore dei motori ibridi e a combustione. La produzione di cinque milioni di unità di propulsione all’anno richiederà un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse, nonché investimenti continui in ricerca e sviluppo per garantire che i prodotti siano all’avanguardia in termini di prestazioni, efficienza e sostenibilità. Inoltre, il successo della joint venture dipenderà anche dalla capacità di attrarre e mantenere clienti, sia tra i marchi interni al gruppo Renault e Geely, sia tra i produttori terzi, che vedranno in HORSE Powertrain un partner affidabile e innovativo per le loro esigenze di motorizzazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.