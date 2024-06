Rendezvous lunare: nuova pietra miliare per la missione cinese Chang’e 6

MeteoWeb

Nuova pietra miliare per la missione Chang’e 6 della Cina: è avvenuto con successo in trasferimento dei campioni lunari tra i moduli in orbita intorno alla Luna. Questo passo è cruciale per il prossimo tragitto dei campioni, destinati al ritorno sulla Terra. Il rendezvous e il docking tra il modulo ascender della sonda lunare Chang’e 6 e del modulo orbitale sono stati completati alle 14:48 ora di Pechino il 6 giugno, come dichiarato dall’Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese (CNSA). Il trasferimento sicuro del contenitore dei campioni lunari è stato concluso alle 15:24 ora di Pechino. È il secondo successo di rendezvous e docking in orbita lunare: il primo è avvenuto con la missione Chang’e 5.

La missione Chang’e 6

La missione Chang’e 6 è atterrata con successo nel cratere non esplorata del bacino Apollo, situato nel più ampio Bacino del Polo Sud-Aitken (SPA) sul lato nascosto della Luna, il 2 giugno. Ciò la rende la seconda missione a riuscire in un atterraggio morbido sul lato lontano della Luna, dopo Chang’e 4.

La CNSA ha illustrato il processo di cattura dei campioni lunari: dopo il lancio del razzo Chang’e 6 (che ha portato anche il lander della missione sulla superficie lunare) l’ascender è entrato in orbita intorno alla Luna. Successivamente, si è avvicinato a circa 15 km dal modulo orbitale Chang’e 6.

La grande differenza di peso tra l’ascender (che trasportava i campioni) e l’orbiter ha richiesto una grande attenzione per evitare collisioni durante il rendezvous e il docking. La CNSA ha adottato un metodo che ha richiesto circa 21 secondi per essere completato.

I passi successivi

Dopo il trasferimento dei campioni, l’ascender si è separato dall’orbiter, che continuerà a orbitare intorno alla Luna in attesa dell’opportunità ideale per trasferirsi in orbita attorno alla Terra. Questo periodo di attesa attorno alla Luna dovrebbe durare circa 14 giorni, dopodiché l’orbiter inizierà la manovra di trasferimento Luna-Terra. Una volta in orbita attorno alla Terra, l’orbiter Chang’e 6 potrà rilasciare il contenitore di ritorno dei campioni, evento previsto il 25 giugno attraverso un rientro controllato con paracadute.

Si spera che lo studio approfondito di questi campioni possa aiutare gli scienziati a risolvere i misteri rimanenti riguardo all’emisfero della Luna rivolto permanentemente nello Spazio.

