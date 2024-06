Il ricercatore INGV Marco Anzidei premiato con il Tridente d’Oro per le attività scientifiche subacquee

MeteoWeb

L’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee ha conferito a Marco Anzidei, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il prestigioso Tridente d’Oro. Questo riconoscimento, noto come il “Nobel delle attività subacquee”, premia l’eccellenza e l’impegno nel campo delle scienze marine e subacquee a livello mondiale.

Fondato nel 1960, il Tridente d’Oro è il più alto onore per chi si distingue in ambiti quali attività scientifiche, tecniche, tecnologiche, iperbariche, nonché divulgative, artistiche, sportive ed esplorative legate al mondo subacqueo. Tra i suoi illustri premiati figurano personalità del calibro di Jacques-Yves Cousteau, Walt Disney, Folco Quilici, Jacques Piccard ed Enzo Maiorca, insieme a molti altri pionieri e studiosi di fama internazionale.

Marco Anzidei è stato premiato per i suoi significativi contributi alla ricerca geofisica, vulcanologica e ambientale nel Mediterraneo. In particolare per i suoi studi innovativi sulle passate variazioni di livello marino, gli scenari futuri sulle coste e l’analisi di fenomeni sottomarini alle isole Eolie.

Il premio Tridente d’Oro celebra l’eccellenza in un contesto interdisciplinare che abbraccia scienze, tecnologia, arte e subacquea. L’Accademia organizza stage, seminari e convegni, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle attività subacquee attraverso la pubblicazione di ricerche e studi specialistici.

La cerimonia di premiazione si terrà nella terza Rassegna Subacquea Internazionale di Trieste Mare NordEst, dove Marco Anzidei riceverà il Tridente d’Oro insieme ad altri illustri premiati.

