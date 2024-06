Rigopiano, nuovo scontro giudiziario: Procura generale ricorre contro le 22 assoluzioni

MeteoWeb

Nelle ultime ore, il terzo atto giudiziario del caso Rigopiano ha visto una svolta significativa con il ricorso depositato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione. Tale mossa legale, che ha portato alla ribalta un voluminoso documento di oltre cento pagine, mira a riconsiderare le responsabilità penali relative alla tragedia che ha devastato la tranquilla località abruzzese nel gennaio del 2017, causando la morte di 29 persone e gravi danni a 11 sopravvissuti.

Le novità sul caso Rigopiano

Contrariamente alle aspettative del comitato dei familiari delle vittime, che avevano espresso timori sulla chiusura delle indagini, il procuratore generale Alessandro Mancini ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello, che aveva pronunciato ben 22 assoluzioni. Questo nuovo sviluppo giudiziario getta una luce diversa sulla vicenda, promettendo di riconsiderare profondamente le dinamiche di responsabilità.

Uno degli argomenti centrali del ricorso riguarda il presunto depistaggio da parte dei vertici istituzionali, in particolare della prefettura di Pescara. Nella sentenza d’appello, l’ex prefetto Francesco Provolo è stato escluso da qualsiasi condanna, nonostante le accuse di aver influenzato le indagini. Il procuratore Mancini contesta fermamente questa decisione, sostenendo che il comportamento dei funzionari pubblici non può essere sottovalutato e che il semplice silenzio potrebbe integrare un’ipotesi di reato.

Un altro punto cruciale sollevato nel ricorso riguarda la mancata implementazione della Carta di localizzazione del pericolo valanghe, che avrebbe potuto prevenire il tragico evento. Secondo l’analisi del procuratore, se le misure di sicurezza richieste fossero state attuate tempestivamente, il disastro avrebbe potuto essere evitato. Inoltre, il documento giudiziario rimette in discussione la valutazione delle prove tecniche e peritali, che secondo la Procura non sono state pienamente considerate nella sentenza di secondo grado.

L’argomentazione del procuratore si basa su precedenti giuridici consolidati, che stabiliscono che i funzionari pubblici non devono essere dotati di tutti i poteri per evitare eventi catastrofici, ma sono obbligati ad agire con le risorse a loro disposizione per prevenire disastri di questa portata. Il ricorso sottolinea l’importanza della responsabilità individuale e istituzionale nella gestione di emergenze di tale gravità.

Infine, il documento della Procura solleva interrogativi sulla prevedibilità dell’evento valanghivo, sostenendo che una mappatura dettagliata della zona avrebbe inevitabilmente incluso l’Hotel Rigopiano nell’area di rischio, facilitando così misure preventive adeguate.

