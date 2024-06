Il Sahara sulle Alpi: la neve si scioglie e rivela una distesa di sabbia | FOTO

MeteoWeb

Il Rifugio Quintino Sella al Monviso ha pubblicato una foto (in alto) molto significativa che ritrae la situazione al Lago Grande di Viso, in Valle Po, nel Cuneese: “Lo scioglimento della neve porta in evidenza lo strato di sabbia giunta a noi con le perturbazioni degli ultimi mesi. Il Lago Grande di Viso spalmato di Sahara è pura emozione,” si legge sulla pagina Facebook.

Il quantitativo di polvere sahariana presente sul manto nevoso è reso evidente negli strati accumulati all’inizio della primavera, in conseguenza della repentina fusione della neve degli ultimi giorni e con l’arrivo della pioggia ad alta quota. Situazione simile troviamo al Ghiacciaio Ciardoney nelle Alpi Graie, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta (immagine di seguito).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.