Salvini: “sui voli Ita aumenta del 25% peso massimo degli animali in cabina”

“La compagnia aerea Ita ha lanciato per i voli nazionali l’offerta ‘Portalo con tè, aumentando del 25% il peso massimo dell’animale in cabina. Il peso quindi può raggiungere i 12 chilogrammi, compreso il trasportino“. Lo fa sapere il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video pubblicato su X. “Il servizio prevede la prenotazione dei sedili adiacenti al finestrino e sarà inclusa una carta imbarco esclusivamente dedicata all’animale trasportato – prosegue -. Si tratta di una piccola, grande vittoria”, conclude Salvini.

