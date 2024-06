Scienza, Putin lancia maxi-finanziamenti per attrarre in Russia scienziati da tutto il mondo

MeteoWeb

Vladimir Putin annuncia di aver esteso “in modo significativo” i cosiddetti mega finanziamenti per attrarre scienziati di spicco da tutto il mondo. In una riunione al Consiglio per la scienza e l’istruzione, Putin ha spiegato che “saranno inclusi nel programma nuovi settori e meccanismi più efficaci per distribuire i finanziamenti“. Tali misure renderanno possibile sostenere nuovi progetti scientifici principali e attrarre in Russia specialisti di punta da diversi Paesi del mondo, così come è accaduto di recente.

Lo scorso novembre, Dmitry Medvedev aveva rivendicato che, solo nel 2022, erano arrivati a lavorare in Russia dall’estero, più di 50 scienziati di spicco. In un discorso pronunciato presso l’istituto di fisica nucleare di Dubna, Putin ha sollecitato gli scienziati a lavorare in modalità di guerra. “Dobbiamo tutti lavorare oggi in modo speciale e combattivo. Spero che nella scienza il lavoro sarà strutturato esattamente in questo modo“.

“La ricerca di base sperimentale in Russia deve essere condotta non solo nell’interesse del nostro Paese, ma anche della scienza mondiale“, ha aggiunto il presidente russo, sollecitando una “stretta collaborazione internazionale con coloro che sono disposti a lavorare con la Russia, e non sono pochi“. “Sono molti nel mondo, la maggioranza” ha concluso.

