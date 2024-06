MeteoWeb

Tragico incidente ieri sera in via di Santa Cornelia, a Roma: un 58enne ha investito un cinghiale, in sella di uno scooter Honda Sh 300, è caduto a terra, ed è morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

