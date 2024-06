Scossa di terremoto tra Veneto e Trentino: epicentro tra Schio e Rovereto

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ha colpito pochi minuti fa, alle 14:48 di oggi pomeriggio, le Prealpi Nord/Orientali, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. L’epicentro è stato localizzato tra la Cima Palon e Sant’Antonio, a pochi chilometri dall’Ossario del Pasubio. La scossa è stata avvertita fino a Schio in Veneto e fino a Rovereto in Trentino. L’ipocentro è stato localizzato dai sismografi dell’INGV a 10.7km di profondità. Non sono segnalati danni.

