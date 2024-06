Shock anafilattico, via libera dall’EMA al primo spray nasale di adrenalina

MeteoWeb

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato Eurneffy, il primo spray nasale di adrenalina per il trattamento dell’anafilassi grave, una reazione allergica potenzialmente letale. Il Comitato per i Medicinali ad Uso Umano (CHMP) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) nell’UE per questo prodotto a base di epinefrina, offrendo un’alternativa alle iniezioni per il trattamento d’emergenza.

L’anafilassi può insorgere rapidamente dopo l’esposizione a allergeni comuni come cibi, farmaci o punture di insetti, mettendo a rischio la vita per ostruzione delle vie aeree o collasso cardiovascolare. L’epinefrina agisce rapidamente, migliorando il flusso sanguigno e la respirazione legandosi ai recettori adrenergici, riducendo l’allargamento dei vasi sanguigni causato dall’istamina.

Eurneffy è stato valutato su 537 persone sane tra i 19 e i 55 anni in 14 trial clinici, dimostrando un’efficacia e sicurezza paragonabili alle iniezioni tradizionali di epinefrina. Gli effetti collaterali più comuni sono stati nausea, mal di testa e disturbi nasali. Il CHMP ha raccomandato misure educative per prevenire l’uso inappropriato dello spray, includendo video formativi e modelli didattici per pazienti e operatori sanitari.

