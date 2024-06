La siccità assedia le regioni del Sud, le testimonianze | VIDEO

MeteoWeb

Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia alla Basilicata, è dramma siccità dove la mancanza di pioggia e le carenze delle infrastrutture idriche sta facendo strage di coltivazioni e di animali, con i raccolti praticamente azzerati. Lo denuncia Coldiretti che chiede interventi immediati. Nel video a corredo dell’articolo, le testimonianze di chi sta vivendo il dramma siccità in prima persona: per la Sicilia, Luca Cammata, allevatore Coldiretti di Caltanissetta; per la Puglia, Saverio Barberio, Produttore di cereali e allevatore – Santeramo (BA); per la Basilicata, Pietro Bitonti vicepresidente Coldiretti Basilicata; per la Sardegna, Battista Cualbu, Presidente Coldiretti Sardegna.

