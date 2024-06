Siccità Basilicata, Amendola: “situazione gravissima, Regione e Governo agiscano subito”

MeteoWeb

“La siccità sta mettendo in ginocchio la Basilicata. Ci avviamo verso un’estate complicata e, già ora, le precipitazioni hanno avuto un crollo medio di oltre il 40%, con il risultato di avere un calo di quasi 200 milioni di metri cubi di acqua rispetto all’anno scorso. La situazione è già molto grave“. Così Enzo Amendola, deputato PD eletto in Basilicata. “L’aumento delle temperature ci porta verso una vera e propria emergenza per il comparto agricolo, ma non solo. Anche la raccolta cerealicola, la prossima stagione olivicola, l’industria e il comparto turistico andranno presto in sofferenza”.

“Aspettiamo ancora gli interventi annunciati dalla Regione Basilicata e dal commissario straordinario per l’emergenza idrica nominato dal Governo già un anno fa. Per ora – prosegue- solo parole e lacune gravissime in termini di programmazione e gestione dell’acqua. Anche le risorse del PNRR sono state utilizzate poco e male, e il prezzo lo pagano cittadini e imprese”.

“Oggi ho presentato un’interrogazione urgente al Governo, in cui chiedo venga affrontata tempestivamente l’emergenza idrica, attraverso un piano chiaro di interventi sulla rete e sulle infrastrutture e delle forme di sostegno per i comparti economici, a partire dall’agricoltura, già sotto stress per via della siccità. Inoltre chiederemo, insieme al capogruppo PD Simiani in commissione Ambiente, l’audizione di Nicola Dell’Acqua, Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nominato più di un anno fa, per chiedere conto della sua attività per quel che concerne la Basilicata. Presidente Bardi, non c’è più tempo, bisogna intervenire subito”, ha concluso Amendola.

