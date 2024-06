Siccità Sicilia, il dramma del Lago di Pergusa: è quasi prosciugato

MeteoWeb

Il Lago di Pergusa, nell’Ennese, è l’emblema della grave siccità che stringe in una morsa la Sicilia, prosciugando i bacini e creando grossi impatti su diversi settori, dall’agricoltura al turismo. Il Lago di Pergusa, la cui superficie viene misurata in 1,4km², è quasi prosciugato. Nonostante le modeste dimensioni, il lago ha una grande importanza geologica, faunistica e culturale. Vederlo ridotto a poco più che una pozzanghera sottolinea quanto grave sia la siccità in Sicilia.

