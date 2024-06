Spazio, Xi Jinping si congratula per il successo di Chang’e-6: “sarà ricordato per sempre”

MeteoWeb

Dopo il successo della missione Chang’e-6, che ha riportato sulla Terra i primi campioni al mondo del lato oscuro della Luna, arrivano le congratulazioni del Presidente Xi Jinping a tutti i membri della missione: “il contributo che avete dato sarà sempre ricordato dal Paese e dal popolo“. È tradizione che il Presidente si congratuli per il successo di ogni missione Chang’e: lo aveva già fatto per Chang’e-3, Chang’e-4 e Chang’e-5, incontrando più volte scienziati e ingegneri.

Fu Chang’e-4 la prima missione a mettere a segno un atterraggio sul lato nascosto della Luna e nel 2019 il suo rover Yutu-2 condusse i rilevamenti su quel terreno raramente esplorato nel 2019, lasciandovi per la prima volta tracce umane. Chang’e-5, lanciata nel 2020, fu la prima missione della Cina a raccogliere e riportare campioni lunari sulla Terra. Chang’e-6 ha poi apportato ulteriori innovazioni, raccogliendo e restituendo campioni dal lato nascosto della Luna, un’impresa senza precedenti nella storia dell’esplorazione lunare umana.

Evidenziando che esplorare il vasto Universo “è il sogno comune dell’umanità”, il Presidente Xi ha sottolineato l’importanza della cooperazione spaziale internazionale per dare un contributo al benessere di tutta l’umanità.

Il successo di Chang’e-6

Trasmesso in diretta dalla televisione statale cinese, l’atterraggio del modulo Chang’e-6 è avvenuto nella regione settentrionale della Mongolia Interna, in Cina, al termine della missione durata quasi due mesi. Missione definita “un completo successo” dall’Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese (CNSA), e in effetti la Cina è l’unico Paese ad aver effettuato un atterraggio e ad aver raccolto campioni di roccia (2kg circa) dalla parte ‘nascosta’ della Luna, quella che non guarda mai verso la Terra. I campioni raccolti sono considerati di grande importanza scientifica, poiché si prevede che offriranno agli scienziati cinesi e internazionali nuove informazioni sulla formazione del Sistema Solare e sulle differenze tra il lato nascosto della Luna e quello rivolto verso la Terra.

Cina, potenza emergente nello spazio

Con il successo del Chang’e-5 nel 2020, che ha riportato campioni dal lato vicino della Luna, e ora con il Chang’e-6, la Cina si posiziona come una potenza emergente nella corsa allo spazio. Tanto che Pechino ha in programma di inviare astronauti sulla Luna entro il 2030, ampliando così ulteriormente le proprie capacità e il proprio raggio di azione nel campo dell’esplorazione spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.