Stromboli, disattivo il sistema di Early-Warning maremoto: cosa sta succedendo

Come comunicato in data odierna al Dipartimento della Protezione Civile dall’Università degli Studi di Firenze (UniFI), Dipartimento di Scienze della Terra – Laboratorio di Fisica Sperimentale, il sistema di rilevazione dei maremoti al largo di Stromboli, sviluppato e gestito da UniFI, è al momento fermo a causa di un problema tecnico. Si prevede nei prossimi giorni un intervento d’urgenza per verificare la possibilità di ripristino del sistema.

