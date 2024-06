Stromboli, vulcanologo INGV: “attività aumentata ma non c’è allarme”

MeteoWeb

“Negli ultimi mesi l’attività esplosiva dello Stromboli si è intensificata ed in particolare negli ultimi giorni con anche piccoli trabocchi con attività esplosiva in aumento“: è quanto ha spiegato all’AdnKronos il vulcanologo dell’INGV di Catania Mario Mattia. “Questo ha fatto cambiare il livello di allerta da giallo ad arancione che non ha particolari ricadute se non l’incremento dell’attenzione e delle attività di monitoraggio perché in questo momento è presente una attività non normale“. “Per tali motivi sono state bloccate le escursioni oltre quota 290 e c’è l’obbligo dell’accompagnamento con le guide. Tutto questo anche per motivi di sicurezza poiché essendo nel periodo estivo, il vulcano è particolarmente frequentato ed è giusto essere prudenti“.

Per il vulcanologo “non c’è un allarme particolare. Si tratta della normale attività del vulcano che in certi periodi aumenta ed in altri diminuisce“.

