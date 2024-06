Il tacco dello Stivale visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Grazie alla missione Copernicus Sentinel-2, possiamo ammirare una sezione del tacco dell’Italia, nella parte meridionale della penisola a forma di stivale, da una prospettiva unica: lo Spazio.

Uno sguardo al territorio

L’area mostrata dall’immagine satellitare comprende parte della Puglia, nella parte superiore, e parte della Basilicata, in basso a sinistra. Questo territorio è delimitato dal Mare Adriatico a Nord e dal Mar Ionio a Sud. Il colore azzurro chiaro delle acque, particolarmente lungo l’Adriatico, è causato dai sedimenti trasportati dai fiumi e poi diffusi lungo la costa dalle correnti marine.

Riserve naturali e aree agricole

Lungo la costa occidentale dello Ionio si possono osservare varie riserve naturali rappresentate da strisce di verde scuro, la più grande delle quali è la foresta di pini d’Aleppo della Riserva Naturale Stornara. Questa riserva deve il suo nome agli storni che vi migrano durante l’inverno. L’immagine rivela anche numerosi campi agricoli, a testimonianza della forte vocazione agricola della regione, favorita dal clima mediterraneo, che costituisce uno dei pilastri dell’economia locale.

Centri urbani e città storiche

I punti grigi di diverse dimensioni presenti nell’immagine indicano le aree urbane. Tra le principali città visibili sulla costa adriatica ci sono Bari, il capoluogo della Puglia, situato in alto a sinistra, e la città portuale di Brindisi, in basso a destra. A Sud di Brindisi, si estende la città di Lecce, conosciuta come la “Firenze del Sud” per i suoi affascinanti edifici storici in stile barocco.

Un’altra città importante è Taranto, situata sulla costa ionica, mentre in Basilicata, a Nord del Lago di San Giuliano, si trova Matera. Questa città è famosa per le sue case scavate nella roccia e ospita un importante hub spaziale, compresa una delle stazioni di terra per la ricezione e l’elaborazione dei dati della missione Copernicus per l’ESA.

Un appuntamento internazionale

Sulla costa adriatica, a metà strada tra Brindisi e Bari, si trova Borgo Egnazia, che è stata sede del Vertice G7. Questo forum informale ha riunito Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, oltre ai Presidenti del Consiglio Europeo e della Commissione Europea che rappresentano l’Unione Europea, per discutere di temi economici, finanziari e ambientali.

