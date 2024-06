Telescopio Hubble, nuovo piano della NASA per mantenerlo operativo fino al 2035

MeteoWeb

Il Telescopio Spaziale Hubble, simbolo indiscusso dell’astronomia moderna, continua a mostrare segni della sua veneranda età. Alla fine del mese scorso, il famoso osservatorio è entrato in modalità di sicurezza dopo aver rilevato letture anomale da un giroscopio, un dispositivo fondamentale per puntare Hubble verso i suoi obiettivi cosmici.

Ieri i funzionari della NASA hanno annunciato che il giroscopio difettoso non è riparabile, lasciando Hubble con solo 2 giroscopi funzionanti su un totale di 6. Di conseguenza, l’agenzia lascerà il telescopio in modalità a un solo giroscopio, tenendo l’altro funzionante in riserva per un uso futuro. Ma non c’è motivo di preoccuparsi: questo non significa che la fine è vicina per l’osservatorio orbitante.

“Hubble ha osservato l’universo per 3 decenni e continuerà a farlo per molti anni a venire,” ha dichiarato Mark Clampin, direttore dell’Astrophysics Division and Science Mission Directorate presso il quartier generale della NASA, durante una conferenza stampa.

Problemi ai giroscopi sono emersi ripetutamente per Hubble nel corso degli anni. Gli astronauti della NASA hanno sostituito i giroscopi più volte durante le missioni di manutenzione all’osservatorio, 5 delle quali effettuate tra dicembre 1993 e maggio 2009. La prima missione di manutenzione è stata la più critica, poiché ha corretto la visione sfocata di Hubble causata da un errore nel suo specchio primario.

Sebbene Hubble possa ospitare solo 6 giroscopi alla volta, grazie alle missioni di manutenzione ne sono stati installati ben 22 nel corso dei decenni, di cui 9 hanno subito guasti.

Il sistema di controllo dell’orientamento di Hubble utilizza normalmente 3 giroscopi contemporaneamente, con 3 in riserva. Tuttavia, c’è un margine incorporato in questa strategia: l’osservatorio ha già operato in modalità a 2 giroscopi, utilizzando altri sensori di bordo come sostituti per il 3° dispositivo.

La modalità a un solo giroscopio è anche un’opzione, e la differenza di prestazioni tra questa e la modalità a 2 giroscopi è trascurabile, secondo i funzionari della NASA. Quindi, ha senso controllare Hubble con un solo giroscopio da ora in poi, risparmiando l’altro per un uso futuro, ha spiegato Clampin. “Operativamente, crediamo che questo sia il nostro miglior approccio per supportare Hubble attraverso questo decennio e oltre, poiché la maggior parte delle osservazioni non sarà affatto influenzata da questo cambiamento,” ha spiegato.

Hubble dovrebbe essere operativo nella nuova modalità entro metà giugno, ha dichiarato Patrick Crouse, project manager di Hubble presso il Goddard Space Flight Center della NASA in Maryland. Il telescopio dovrebbe continuare a funzionare per un po’ successivamente, a condizione che non emergano imprevisti, ha aggiunto. “Abbiamo aggiornato le nostre valutazioni di affidabilità per i giroscopi, assumendo che questo giroscopio non sia più utile per noi, e siamo ancora giunti alla conclusione che c’è una probabilità superiore al 70% di operare con almeno un giroscopio fino al 2035,” ha spiegato Crouse. “Quindi non vediamo Hubble come prossimo alla fine“.

Detto ciò, la modalità a un giroscopio imporrà alcune limitazioni al team di Hubble. Ad esempio, ci vorrà più tempo per passare da un obiettivo scientifico all’altro, ha sottolineato Crouse, portando forse a una riduzione del 12% dell’efficienza di pianificazione.

Hubble avrà anche meno flessibilità in termini di quali parti del cielo potrà osservare in un determinato momento, ha aggiunto. Inoltre, il telescopio non sarà più in grado di monitorare obiettivi in movimento che sono più vicini a noi di quanto lo sia Marte, “anche se questi obiettivi sono stati rari per Hubble nel corso degli anni,” ha affermato Crouse.

Gli anni 2030 potrebbero comunque rappresentare la fine della corsa per Hubble, indipendentemente dalla durata dei giroscopi rimanenti. Questo è l’inizio del periodo in cui la resistenza atmosferica potrebbe portare il telescopio a una morte infuocata nell’atmosfera terrestre.

La NASA ha studiato metodi per evitare quel destino, incluso un piano proposto per aumentare l’orbita di Hubble tramite una missione con equipaggio di SpaceX, ma al momento non c’è nulla in programma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.