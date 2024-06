Tempeste di polvere dopo il caldo estremo in India | FOTO

MeteoWeb

Delhi, capitale dell’India, e le aree circostanti hanno sperimentato una tempesta di polvere e forti venti oggi, sabato 1 giugno, che hanno portato un po’ di sollievo dai giorni di caldo estremo. Sono state proprio le temperature estreme nel nord-ovest dell’India a provocare le tempeste di polvere. L’India Meteorological Department (IMD) ha previsto tempeste di polvere su Rajasthan, Uttar Pradesh e regioni limitrofe nei prossimi tre giorni. E infatti, una tempesta di polvere sta già interessando il Rajasthan, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Nelle ultime due settimane, la regione nordoccidentale dell’India, inclusi Rajasthan e Uttar Pradesh, si è trasformata in un inferno poiché le temperature sono salite a livelli record. In luoghi come Churu e Phalodi, le temperature hanno superato i +50°C, con altre località segnalate vicine a tale soglia.

Fulmini catturato in video a Thrissur, nel Kerala

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.