Le mappe mensili della sismicità, 1695 terremoti a maggio in Italia: spiccano due sciami

Sono stati 1695 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dall’1 al 31 maggio 2024, un numero ancora in leggero aumento rispetto al precedente mese di aprile 2024. La media giornaliera rimane costante con oltre 54 terremoti. Dei 1695 eventi registrati, solo 204 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 29 magnitudo pari o superiore a 3.0: entrambi questi valori sono in aumento rispetto precedente mese. Lo indicano gli esperti dell’INGV, pubblicando la mappa mensile della sismicità relativa al mese di maggio 2024.

In Italia l’incremento di sismicità è dovuto ad alcune piccole sequenze, in particolare, quella in provincia di Crotone (nei pressi di Cirò) e i diversi sciami sismici registrati nell’area dei Campi Flegrei. Proprio in questa area si è verificato l’evento più forte del mese di maggio sul territorio nazionale: il terremoto del 20 maggio alle ore 20:10 italiane di magnitudo Md 4.4. Lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei ha avuto tra il 20 e il 21 maggio oltre 150 eventi di cui 4 con magnitudo superiore a 3.0 (il più forte di questi ha avuto magnitudo Md 3.9).

Degli altri 4 terremoti di magnitudo pari o superiore a 4.0, due sono stati localizzati al di fuori del territorio nazionale, in Croazia, il 1 maggio (ML 4.6 e ML 4.1) e due in provincia di Crotone, il 24 maggio (magnitudo ML 4.0, Mw 4.0) e il 29 maggio (magnitudo ML 3.9, Mw 4.0). In questa area sono stati localizzati circa 160 terremoti dal 24 al 31 maggio di magnitudo compresa tra 0.8 e 4.0, concludono gli esperti INGV.

