Scossa di terremoto nel Canale di Sicilia: paura nella notte a Linosa, Lampedusa e Pantelleria

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito il Canale di Sicilia alle 23:11 della notte. La scossa s’è verificata a 31.3km di profondità, con epicentro in mare, pochi chilometri a Nord di Linosa e Lampedusa. I residenti di Linosa e Lampedusa hanno avvertito il sisma in modo particolarmente intenso, ma non ci sono stati danni. Seppur in modo più lieve, la scossa è stata avvertita anche a Pantelleria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.