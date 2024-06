Terremoto in Giappone: scossa al largo delle coste occidentali

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.9 ha colpito la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, al largo della costa occidentale del Giappone. Non è stato diramato alcun allarme tsunami e non sono stati segnalati danni a persone o cose. L’Agenzia meteorologica giapponese ha segnalato la possibilità di lievi variazioni del livello del mare lungo la costa, ma non si temono danni, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa giapponese Kiodo News. La scossa ha colpito alle 06:31 ora locale, con ipocentro a 10 km di profondità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.