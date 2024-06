Terremoto, paura a Napoli e Pozzuoli: nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuove scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione di Napoli e Pozzuoli nella notte, con epicentro nella zona dei Campi Flegrei. L’INGV riporta 5 eventi con magnitudo superiore a 2 tra le 03:52 e le 04:17, con magnitudo tra 2.3 e 3.7.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 03:48 del 08/06/2024 (UTC 01:48 del 08/06/2024) è in corso uno sciame sismico

nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 15 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.7 ±0.3. L’evento più significativo localizzato in zona Agnano-Pisciarelli si è prodotto alle 04:09, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=3.7± 0.3 Gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro,” si spiega in una nota.

