Toyota richiama 145.000 veicoli per airbag difettosi

MeteoWeb

Il 26 giugno 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha annunciato un significativo richiamo di veicoli Toyota, coinvolgendo un totale di 145.254 unità. Questo richiamo riguarda alcuni modelli specifici del 2024, tra cui i SUV Toyota Grand Highlander, Grand Highlander Hybrid, e vari modelli di Lexus, come il TX350, TX500 Hybrid e TX550 Hybrid+. La motivazione del richiamo risiede in un problema agli airbag laterali che potrebbero attivarsi in modo improprio, rappresentando un potenziale rischio per la sicurezza degli occupanti del veicolo.

Gli airbag di Toyota

Gli airbag laterali sono progettati per fornire una barriera di protezione in caso di incidente, riducendo il rischio di espulsione degli occupanti e minimizzando l’impatto con superfici dure all’interno del veicolo. Tuttavia, la NHTSA ha rilevato che in alcuni modelli Toyota, l’airbag lato conducente potrebbe non srotolarsi come previsto durante un impatto. In particolare, c’è il rischio che l’airbag possa aprirsi parzialmente all’esterno di un finestrino aperto, compromettendo la sua efficacia e potenzialmente aumentando il rischio di lesioni.

Questi modelli, appartenenti alle nuove linee di SUV e veicoli ibridi di Toyota e Lexus, rappresentano una parte significativa della gamma di veicoli di lusso e ad alte prestazioni della casa automobilistica giapponese.

La risposta di Toyota

Toyota ha dichiarato di essere attivamente impegnata nello sviluppo di una soluzione al problema. Attualmente, la casa automobilistica sta collaborando con i suoi ingegneri e fornitori per identificare la causa precisa del malfunzionamento degli airbag e sviluppare un rimedio efficace. I proprietari dei veicoli coinvolti saranno contattati direttamente da Toyota, che fornirà istruzioni dettagliate su come procedere.

Per i consumatori, il richiamo rappresenta una situazione di potenziale disagio e preoccupazione. Tuttavia, è importante che i proprietari dei veicoli coinvolti rispondano prontamente agli avvisi di richiamo e portino i loro veicoli presso i concessionari autorizzati per le riparazioni necessarie. Nonostante il problema agli airbag rappresenti un rischio significativo, Toyota e la NHTSA stanno lavorando diligentemente per risolvere la questione nel modo più rapido e sicuro possibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.