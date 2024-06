Tracce maturità 2024, ecco i temi della prima prova

MeteoWeb

Al via la maturità 2024: alle 08:30 sono stati aperti i plichi contenenti le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le tracce, suddivise in 3 tipologie, sono 7: analisi del testo, testo argomentativo (che può riguardare ambiti vari come artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) e temi di attualità.

Tracce maturità 2024, i temi (aggiornamenti in diretta)

Secondo le prime indiscrezioni, tra le tracce vi sarebbe la poesia “Pellegrinaggio” di Ungaretti e un brano di Pirandello, un passaggio del romanzo “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. Secondo Skuola.net, una delle tracce di testo argomentativo riguarda il tema della Guerra Fredda, partendo da un estratto da “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, chiamando in causa anche la questione del conflitto atomico, tra blocchi contrapposti. Un’altra traccia riguarda il valore del patrimonio artistico e culturale: lo spunto di partenza è un estratto di un testo della giurista e professoressa universitaria Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Esplorato anche il tema del silenzio. Un tema di attualità riguarda il testo di Rita Levi Montalcini “Elogio dell’Imperfezione” e l’ultimo tema di attualità riguarda le nuove forme di comunicazione online.

Prima prova in corso

Oggi inizia quindi per oltre mezzo milione di studenti la fase finale degli anni trascorsi sui banchi di scuola. Gli studenti hanno a disposizione un massimo di 6 ore per completare la prima prova.

I maturandi sono 526.317, di cui 512.530 interni e 13.787 esterni, esaminati da 14.072 commissioni per un totale di 28.038 classi. La maggior parte dei candidati proviene dai licei, con 266.057 studenti, seguiti dagli istituti tecnici con 172.504 studenti e infine dagli istituti professionali con 87.756 studenti.

