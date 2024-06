Tre stelle luminose annunciano l’inizio dell’estate, ecco come vederle

MeteoWeb

Uno dei modi migliori per verificare l’arrivo dell’estate è guardare il cielo orientale dopo il tramonto. In questo periodo dell’anno, infatti, si può osservare un gruppo di stelle luminose chiamato “Triangolo Estivo“, una vasta ma semplice disposizione di 3 stelle brillanti e diverse tra loro. La loro comparsa nel cielo notturno non solo segna l’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale: questo triangolo indica anche dove cercare la Via Lattea se ci si trova sotto cieli bui durante questa stagione.

Il Triangolo Estivo non è una costellazione, ma un asterismo, un semplice schema formato da stelle di costellazioni ufficiali. Include una stella luminosa per ciascuna di 3 costellazioni: Vega nella Lira, Deneb nel Cigno e Altair nell’Aquila.

Vega: la prima stella del Triangolo Estivo

La stella del Triangolo Estivo che si vede sorgere ad Est dopo il tramonto è Vega. È una delle più famose nel cielo notturno e una delle più brillanti, principalmente perché è molto grande e vicina: si trova a soli 25 anni luce dal Sistema Solare. Se possedete un buon binocolo, puntatelo prima su Vega, poi spostatevi leggermente a Nord/Est, e vedrete Epsilon Lyrae, una stella doppia spettacolare. Con un telescopio, ciascuna delle 2 stelle si rivela essere anch’essa una doppia stella, ecco perché viene chiamata anche “Doppia Doppia”.

Altair, stella luminosa e vicina

Sorge sotto e a destra di Vega all’orizzonte: ecco Altair, la 12ª stella più luminosa nel cielo notturno. Come Vega, è luminosa perché è vicina, a soli 17 anni luce dalla Terra. Altair è circa 2 volte più massiccia e ha un raggio circa doppio rispetto al Sole.

Deneb, la supergigante lontana

Caso diverso è la 3ª stella nel Triangolo Estivo, Deneb, visibile sorgere a Nord/Est. È la 19ª stella più luminosa nel cielo notturno, ma molto più lontana rispetto a Vega e Altair, a 2.600 anni luce di distanza. È così luminosa perché è una stella supergigante, 20 volte più massiccia e con un raggio circa 200 volte quello del nostro Sole. È una delle stelle più lontane visibili ad occhio nudo.

Un’osservazione stellare per tutta l’estate

Il Triangolo Estivo vale la pena di essere trovato e seguito per tutta l’estate, mentre ogni notte sale sempre più in alto in cielo. Si trova in una zona interessante, quindi se vi trovate in località con cieli bui o in qualsiasi luogo con bassi livelli di inquinamento luminoso, trovate il Triangolo Estivo e vedrete la Via Lattea attraversarlo, da Deneb ad Altair.

Osservare il Triangolo Estivo non è solo un modo per salutare l’arrivo dell’estate, ma anche un’opportunità per esplorare il cielo notturno e ammirare le meraviglie dell’universo. Prendetevi il tempo per alzare gli occhi e scoprire questi puntini luminosi che annunciano l’inizio della stagione calda.

