Treni, danneggiamento alla linea elettrica: rallentamenti sul nodo di Roma

MeteoWeb

Rallentamenti della circolazione ferroviaria si sono registrati oggi sul nodo di Roma a causa del danneggiamento alla linea elettrica. I problemi sono iniziati questa mattina, quando RFI ha comunicato che “dalle ore 8:15 nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Roma Termini per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni”. Il problema ha richiesto l’intervento dei tecnici di RFI: la cause sono in corso di accertamento.

Alle ore 10.30, il problema è stato risolto. Dalle ore 12, la circolazione ferroviaria è stata in graduale ripresa e dalle ore 13 è tornata regolare. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti per 45 treni Alta Velocità, 2 Intercity e 10 Regionali, 4 treni Alta Velocità con rallentamenti fino a 100 minuti, 2 treni Alta Velocità inviati su linea convenzionale Firenze – Roma, 3 Alta Velocità inviati su linea Napoli – Roma via Cassino e 6 treni Alta Velocità con soppressa fermata a Roma Termini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.