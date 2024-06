Trovati dopo 19 anni i resti di Tonette Jackson, una donna dispersa durante l’uragano Katrina

MeteoWeb

Una settimana dopo era stato ritrovato un corpo, ma in condizioni tali da non essere identificabile. Nel luogo della sepoltura era stato messo pietosamente un nome generico, Jane, e accanto la parola “Love”, amore. Complessivamente l’uragano Katrina ha provocato negli USA 1.836 morti e 705 dispersi, la quasi totalità in Louisiana e Mississippi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.