Gli tsunami alla Giornata Mondiale degli Oceani

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) vi aspetta tutti all’evento “Giornata Mondiale degli Oceani: Conoscere, Comprendere, Convivere” organizzato in occasione del World Oceans Day (WOD) istituito dalle Nazioni Unite. L’evento si svolgerà a Palermo, Roma e Lerici ed avrà un format di scienza ed arte per guidare i partecipanti in un’esperienza immersiva capace di suscitare connessioni con l’ambiente naturale, permettendo di conoscere meglio l’oceano e capire come attivamente contribuire alla sua conservazione.

Guidati da esperti impegnati nello studio e nel monitoraggio del mare, si avrà la possibilità immergersi nella conoscenza di questa straordinaria risorsa per scoprirne la vulnerabilità e comprende l’importanza che riveste nel mantenimento della vita sul nostro pianeta.

A Palermo dal 6 all’8 giugno presso il MOLO TRAPEZOIDALE, un programma ricco di percorsi divulgativi, incontri con i ricercatori, giochi didattici, laboratori, formazione per i docenti, spazi espositivi, cineforum e molto altro ancora.

A Roma e Lerici, rispettivamente nella sede dell’INGV (via di Vigna Murata) e nel CASTELLO di SAN TERENZO, nella giornata dell’8 giugno ci saranno ricchissime attività tra cui giochi, laboratori, conferenze e mostre.

Anche quest’anno, in occasione di questo evento, i ricercatori del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV vi guideranno in percorsi informativi per illustrare le attività di studio, monitoraggio e sorveglianza degli tsunami.

I visitatori avranno l’occasione di parlare con gli esperti, visitare a Roma la Sala Operativa di sorveglianza sismica e allerta tsunami, interagire con le Story Maps sui maremoti, cimentarsi con lo “Tsunami Quiz“. Nel percorso sarà presente anche un laboratorio in cui i ricercatori dell’INGV illustreranno le tecniche di analisi delle “tsunamiti”, uno strumento utile per lo studio dei maremoti del passato e per la valutazione della pericolosità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.