Giovani turisti bloccati dalla neve e male attrezzati sulle Tre Cime di Lavaredo: soccorsi

Una coppia di giovani turisti stranieri si è ritrovata bloccata dalla neve durante un’escursione nella zona delle Tre Cime di Lavaredo, sopra Auronzo di Cadore (Belluno). Questo pomeriggio, il Soccorso Alpino di Auronzo è dovuto intervenire per recuperare due ragazzi, un ragazzo di 26 anni svizzero e una giovane di 24 anni di Singapore che si erano fermati nel tratto iniziale della Ferrata del Monte Paterno, in quanto incapaci di proseguire per la troppa neve ed anche perché attrezzati in maniera del tutto inadeguata. I due, infatti, erano anche senza il caschetto di sicurezza. Raggiunti sotto la pioggia da una squadra della Guardia di Finanza, i due sono stati aiutati a tornare a valle e poi riaccompagnati al Rifugio Auronzo.

