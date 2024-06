L’Ungheria acquisterà una quota del 5% nel giacimento di gas Shah Deniz in Azerbaigian

MeteoWeb

Il gruppo energetico statale ungherese MVM acquisterà una quota del 5% nel giacimento di gas Shah Deniz in Azerbaigian. L’Ungheria, un Paese senza sbocco sul mare, ha importato gas naturale principalmente dalla Russia anche dopo la sua invasione dell’Ucraina nel 2022, che ha portato molti Paesi europei a cercare fonti alternative di approvvigionamento energetico.

L’acquisizione di una quota in questo giacimento di gas “ci offre una protezione dalle grandi oscillazioni dei prezzi dell’energia“, ha affermato il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto a Baku durante una conferenza stampa congiunta con la sua controparte azera, annunciando l’acquisizione. “Dato che l’Azerbaigian è un nuovo attore nel nostro approvvigionamento energetico, questa situazione ci offre un approvvigionamento energetico molto più stabile, molta più sicurezza nell’approvvigionamento energetico”.

Il giacimento di Shah Deniz è uno dei più grandi giacimenti di gas naturale al mondo, con una produzione annuale di 29 miliardi di metri cubi, si legge in una dichiarazione di MVM. Ciò si tradurrebbe in una fornitura annuale di 1,5 miliardi di metri cubi di gas naturale per l’Ungheria.

L’Ungheria riceve 4,5 metri cubi di gas all’anno dalla Russia in base a un accordo di 15 anni firmato nel 2021.

Il portavoce del governo ungherese ha affermato sulla piattaforma X dopo l’annuncio che la quota del giacimento di gas “garantisce una parte significativa del fabbisogno di gas dell’Ungheria”.

L’Ungheria sta inoltre acquistando quest’anno per la prima volta 50 milioni di metri cubi di gas naturale dall’Azerbaijan, ha aggiunto Szijjarto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.