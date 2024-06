UNICEF, appello per Haiti per la stagione degli uragani: “Proteggere i bambini, proteggere il futuro”

MeteoWeb

L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) lancia un appello per Haiti in vista della stagione degli uragani: “Con ogni ciclone, ogni tornado, ogni inondazione, i bambini perderanno le loro case, i loro mezzi di sussistenza, le loro vite, e la stagione è appena iniziata. Il sostegno della comunità internazionale è essenziale per migliorare la nostra preparazione e le nostre capacità di risposta per gli scenari peggiori“. Si prevede che la stagione degli uragani, che tradizionalmente inizia a giugno e dura fino a novembre, sarà grave quest’anno, riferisce la Reuters.

L’appello delle Nazioni Unite

La Reuters riporta che si prevede che la stagione degli uragani, che tradizionalmente inizia a giugno e si estende fino a novembre, sarà particolarmente intensa quest’anno. Di fronte a questa minaccia imminente, il sostegno della comunità internazionale diventa cruciale per migliorare la preparazione e le capacità di risposta del paese alle situazioni di emergenza.

Haiti, già vulnerabile a causa della sua posizione geografica e delle condizioni socio-economiche, rischia di subire danni significativi a causa di eventi meteorologici estremi. L’UNICEF, insieme ad altre organizzazioni umanitarie, sta lavorando per garantire che le comunità colpite siano preparate e supportate durante questa difficile stagione.

L’appello dell’UNICEF mette in evidenza l’importanza di un’immediata azione preventiva e di sostegno per proteggere i bambini e le loro famiglie in Haiti. La collaborazione internazionale è fondamentale per affrontare queste sfide e mitigare gli impatti devastanti degli uragani sulle comunità più vulnerabili.

