USA, tempesta in Arizona: Lake Powell bombardato dalla grandine | VIDEO

Ieri pomeriggio un violento temporale ha colpito Lake Powell, la Wahweap Marina, in Arizona, USA. Durante il temporale, grandine di grandi dimensioni, come palline da golf, è caduta con intensità, provocando danni significativi a veicoli e imbarcazioni. La grandinata ha sorpreso residenti e turisti, causando disagi e preoccupazioni tra i presenti. Le auto parcheggiate nei pressi del porticciolo hanno subito ammaccature, mentre diverse barche hanno riportato danni alle strutture esterne. Fortunatamente non risultano feriti.

Tempesta in Arizona: grandinata sorprende Lake Powell

