Venezia, colata di fango in cantiere: uomo salvato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco oggi alle ore 11:45 con specialisti sommozzatori, un elicottero del reparto volo Veneto e squadre giunte sul posto con autopompe lagunari, a Punta San Giuliano (VE) per il soccorso a un uomo travolto da un distacco di fango in un cantiere. Una volta liberato dal fango dai sommozzatori, il 55enne è stato affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale con idroambulanza.

