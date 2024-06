Violenti temporali flagellano la Francia, eccezionale grandinata a Besançon | VIDEO

MeteoWeb

Nelle scorse ore la Francia è stata travolta da violenti temporali che hanno colpito numerose regioni, da Loire-Atlantique a Maine-et-Loire fino al Jura. L’istituto Keraunos ha registrato oltre 15mila fulmini tra le 16 e le 5 di oggi. Fino a 14 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione da Météo-France.

Piogge torrenziali e inondazioni

A Nantes e nella sua regione, intense precipitazioni hanno causato allagamenti nel centro città, con strade inondate. In soli 30 minuti sono caduti 40 litri di pioggia per metro quadrato, trasformando le strade in fiumi.

La furia della grandine a Besançon

Un evento eccezionale si è verificato nella regione di Besançon, nel dipartimento del Doubs, posto in allerta gialla. Intorno alle 23, una tempesta di grandine ha ricoperto completamente le strade. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un tappeto bianco di ghiaccio che ha trasformato il paesaggio urbano.

Francia, eccezionale grandinata a Besançon

Anche Mâcon, in Saône-et-Loire, ha registrato una forte grandinata che ha provocato danni significativi nei vigneti del Beaujolais, come riportato da Guillaume Séchet, giornalista meteo di BFMTV. Nel Nord del Rhône, grandine e violenti temporali originati da supercelle hanno colpito nel pomeriggio, con grani di grandine di quattro o cinque centimetri.

Effetti devastanti in diverse regioni

Nella regione dei Pays de la Loire, diverse comuni come La Lande-Chasles e Longué-Jumells hanno registrato piogge torrenziali e intense grandinate. Saint-Christophe-sur-le-Nais, nell’Indre-et-Loire, ha registrato 40 millimetri di pioggia in sole 3 ore, mentre nel Nord della Vienne le precipitazioni hanno raggiunto i 70 millimetri. Situazione simile a Preveranges (Cher), con 40 millimetri di pioggia, e tra Creuse e Cher, con accumuli locali fino a 70 millimetri.

Previsioni per oggi

Oggi Météo-France prevede ulteriori temporali e piogge intense in diverse regioni del Paese. Dall’Est del Languedoc e il Nord della PACA fino al Rhône-Alpes, il tempo sarà instabile con piogge temporalesche significative. Durante il pomeriggio, gli acquazzoni saranno meno diffusi ma ancora presenti. Il vento di Sud sarà forte, con raffiche fino a 100 km/h sul Massiccio Centrale e le Alpi, e fino a 90 km/h nella regione di Lione.

Nella metà Nord del Paese, le piogge saranno più sporadiche ma ancora temporalesche al mattino, diventando più frequenti nel pomeriggio. Le coste della Manica, l’Atlantico e la Costa Azzurra avranno un rischio minore di piogge, mentre solo la Corsica rimarrà asciutta ma con un cielo coperto e temperature in aumento.

Emergenza alluvioni

La Mayenne e il Maine-et-Loire sono stati posti in allerta arancione per inondazioni a causa della piena del fiume Oudon, affluente della Mayenne. Le intense piogge temporalesche delle ultime 48 ore hanno causato un rapido aumento del livello del fiume, superando i precedenti record storici delle piene del 2001, 1996 e 2004. Nella zona di Cossé-le-Vivien, in Mayenne, è caduto quasi l’equivalente di 2 mesi di pioggia in solo un’ora, causando gravi danni e disagi.

