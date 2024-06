Virgin Galactic svela equipaggio internazionale per il nuovo velivolo classe Delta

MeteoWeb

Virgin Galactic ha svelato uno dei primi equipaggi di astronauti per i suoi aerei di classe Delta, con il volo previsto non prima del 2026. L’equipaggio include l’astronauta privata americana Kellie Gerardi, che ha partecipato alla missione Galactic-05 nel novembre 2023, insieme alla canadese Shawna Pandya e all’irlandese Norah Patten. Il trio fa parte dell’International Institute for Astronautical Sciences (IIAS), un’organizzazione non profit il cui mandato include il test di tecnologie in aerei suborbitali e lo svolgimento di attività educative.

I tre membri dell’equipaggio amplieranno la ricerca che Gerardi (anche director of human spaceflight di IIAS) ha condotto durante Galactic-05, concentrandosi sul comportamento dei fluidi con applicazioni per la salute umana, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.

Virgin Galactic, dall’ultimo volo di Unity ai velivoli classe Delta

Virgin Galactic, fondata da Richard Branson, ha annunciato la notizia 2 settimane dopo il volo finale di VSS Unity, avvenuto l’8 giugno. La missione ha portato un ricercatore turco e 3 astronauti privati nello Spazio dopo essere stato rilasciato dall’aereo madre VSS Eve. La classe Delta permetterà voli più frequenti rispetto alla generazione precedente una volta operativa.

I veicoli Delta dovrebbero essere in grado di volare fino a 2 volte a settimana, e i voli di prova sono previsti per il 2025 con le operazioni commerciali che inizieranno l’anno successivo. I biglietti di Virgin Galactic attualmente costano 450mila dollari, ma altri passeggeri li hanno acquistati a prezzi inferiori nel corso dei decenni.

