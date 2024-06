Virus Chikungunya, l’UE autorizza il primo vaccino

MeteoWeb

La Commissione Europea ha approvato ieri il primo vaccino contro il virus della Chikungunya, una malattia trasmessa da zanzare infette. Il vaccino, chiamato Ixchiq e prodotto da Valneva, è destinato agli adulti dai 18 anni in su. Sebbene la Chikungunya non sia endemica nell’Unione Europea, il cambiamento climatico ha provocato un aumento della presenza di zanzare potenziali vettori del virus, in particolare le specie Aedes Albopictus e Aedes Aegypti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.