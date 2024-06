Voli, dal 2025 arriva la tassa sulla CO2: ecco di quanto aumenteranno i costi

MeteoWeb

Dall’1 gennaio, molte compagnie aeree aumenteranno i prezzi dei biglietti fino a 72 euro per ogni tratta per coprire le spese del piano europeo per ridurre le emissioni di CO 2 . Il piano fa parte del pacchetto ETS e degli obiettivi del Green Deal. In sostanza, a pagare i costi della transizione green saranno i cittadini di tasca propria.

Il 25 giugno 2024, la compagnia aerea Lufthansa è stata la prima ad annunciare la sua tassa sul clima. Secondo quanto comunicato da Lufthansa, i sovrapprezzi varieranno in base alla lunghezza della tratta, con un range che va da 1 a 72 euro per passeggero. In sostanza, la legge è: chi più inquina, più paga.

L’Unione europea ha stabilito che entro il 2050 l’area dovrà raggiungere le emissioni zero nette. Si passerà comunque per una tappa intermedia nel 2030 con un -55%. Bruxelles concede poi la possibilità di compensare le emissioni piantando alberi o riassorbendo meccanicamente la CO 2 emessa.

