Quali sono le zone dell’Amazzonia che rischiano di scomparire? Un nuovo studio lo rivela

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Nature ha illuminato la complessa risposta dell’Amazzonia alla siccità, rivelando dettagli cruciali su come diverse regioni della foresta reagiscono a questo stress climatico. Condotta da un team internazionale di ricercatori, guidato da Shuli Chen dell’Università dell’Arizona, la ricerca ha utilizzato dati satellitari raccolti in un arco temporale di due decenni, dal 2000 al 2020, per mappare e analizzare gli impatti delle siccità del 2005, 2010, 2015 e 2016 sull’ecosistema amazzonico.

Cosa sta succedendo in Amazzonia?

L’origine di questa ricerca affonda nei primi anni del nuovo millennio, quando Scott Saleska dell’Università dell’Arizona notò anomalie significative nella risposta della foresta amazzonica alle siccità. Questi fenomeni hanno spinto Saleska e il suo team ad approfondire la questione, lavorando in collaborazione con Antonio Nobre dell’Istituto Nazionale Brasiliano per la Ricerca Spaziale e altri ricercatori brasiliani, statunitensi e britannici. Il loro obiettivo era chiarire come la topografia del terreno e le falde acquifere influenzassero la resilienza della foresta, notoriamente la più biodiversa al mondo e un fondamentale serbatoio di carbonio globale.

Contrastare la siccità in Amazzonia

Una delle rivelazioni più significative dello studio è stata la scoperta delle differenze sostanziali nella risposta della vegetazione amazzonica alla siccità tra le regioni settentrionali e meridionali della foresta. Le aree meridionali, situate principalmente sopra il cosiddetto “scudo brasiliano” con terreni relativamente fertili e falde acquifere poco profonde, hanno mostrato una risposta critica all’accesso alle acque sotterranee durante i periodi di siccità. Gli alberi con accesso a falde acquifere poco profonde hanno dimostrato una maggiore capacità di mantenere una chioma verde e sana durante i periodi di stress idrico, mentre quelli con accesso a falde più profonde hanno sperimentato una maggiore mortalità e ingiallimento delle chiome.

D’altra parte, le regioni settentrionali, dominanti nello “scudo della Guiana” con terreni meno fertili ma alberi più alti e radici più profonde, hanno dimostrato una maggiore resilienza alla siccità. Questi alberi, nonostante l’accesso limitato a falde acquifere profonde, hanno adottato strategie di adattamento che includono una gestione efficiente delle risorse idriche e una resilienza migliorata contro gli impatti della siccità.

Conservazione e gestione dell’Amazzonia

L’importanza di queste scoperte non si limita alla comprensione scientifica dell’Amazzonia, ma si estende anche alle implicazioni pratiche per la conservazione ambientale e la gestione forestale. La capacità di differenziare le risposte della vegetazione in base alle condizioni locali aiuterà i decisori politici e gli ambientalisti a sviluppare strategie più mirate per proteggere la biodiversità della regione e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Inoltre, la ricerca evidenzia l’urgente necessità di considerare queste variabili nelle previsioni future sui cambiamenti climatici e nei modelli di gestione delle risorse idriche. La perdita di alberi o la riduzione della loro capacità di risposta alla siccità potrebbe non solo compromettere la salute dell’ecosistema amazzonico, ma anche aggravare i problemi globali come l’aumento delle emissioni di carbonio atmosferico.

La ricerca rappresenta un passo significativo verso una migliore comprensione del complesso equilibrio ecologico dell’Amazzonia e della sua interconnessione con il clima globale. Come sottolineato da Saleska e dal team, la conservazione dell’Amazzonia non è solo una questione regionale, ma una priorità globale data la sua importanza cruciale nel mantenimento dell’equilibrio climatico e della biodiversità planetaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.