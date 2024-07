Il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia, la scintilla della Rivoluzione Francese

MeteoWeb

Il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia segnò un punto di svolta cruciale nella storia della Francia, divenendo un simbolo potente della Rivoluzione Francese. La Bastiglia, una fortezza medievale situata a Parigi, era utilizzata come prigione di Stato e rappresentava l’oppressione del regime assolutista di Luigi XVI.

Quella mattina, i parigini, spinti dalla crescente insoddisfazione per le condizioni economiche e sociali, si radunarono attorno alla Bastiglia. La fortezza, oltre a essere un simbolo del potere tirannico, era anche un deposito di armi. Gli insorti, desiderosi di ottenere polvere da sparo e munizioni per sostenere la loro ribellione, iniziarono l’assalto.

La situazione degenerò rapidamente in uno scontro violento. I cittadini, armati principalmente di armi improvvisate, riuscirono a sopraffare la guarnigione della Bastiglia. Dopo diverse ore di combattimenti, il governatore della prigione, Bernard-René de Launay, si arrese. Gli insorti liberarono i pochi prigionieri detenuti e demolirono parte della fortezza, iniziando così la sua distruzione fisica e simbolica.

La presa della Bastiglia ebbe un impatto immediato e duraturo. Rappresentò il crollo del potere monarchico e l’inizio di una nuova era di libertà e diritti per il popolo francese. L’evento fu accolto con entusiasmo non solo in Francia, ma anche in tutto il mondo, ispirando altre rivoluzioni e movimenti democratici.

Nel corso degli anni, il 14 luglio è diventato una festa nazionale in Francia. Ogni anno, parate militari, fuochi d’artificio e celebrazioni pubbliche commemorano l’evento che ha segnato l’inizio della Rivoluzione Francese e la fine dell’Ancien Régime.

In sintesi, la presa della Bastiglia il 14 luglio 1789 non solo cambiò il corso della storia francese, ma divenne anche un simbolo universale di lotta contro la tirannia e di aspirazione alla libertà e all’uguaglianza.

