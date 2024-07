Il 15 luglio 1099 i crociati conquistano Gerusalemme

MeteoWeb

Il 15 luglio 1099 la Prima Crociata, guidata da Goffredo di Buglione, raggiunse il suo culmine con la conquista della “Città Santa” di Gerusalemme. Dopo un lungo e difficile assedio, i crociati riuscirono a strappare la città ai turchi, segnando una tappa fondamentale nella storia delle Crociate. Goffredo di Buglione, uno dei principali leader della crociata, divenne il difensore del Santo Sepolcro, rifiutando il titolo di re ma accettando quello di “Advocatus Sancti Sepulchri” (Protettore del Santo Sepolcro).

La presa di Gerusalemme ebbe profonde conseguenze politiche e religiose. I crociati non si limitarono a conquistare la città, ma gettarono anche le basi per la creazione di nuovi stati cristiani nel Levante. Furono fondati i Principati di Edessa, Tripoli e Antiochia, che insieme costituirono una serie di roccaforti cristiane in un territorio altrimenti dominato da potenze musulmane.

Questi nuovi stati cristiani rappresentavano non solo un’espansione territoriale, ma anche un tentativo di consolidare la presenza cristiana in Terra Santa. La presa di Gerusalemme e la successiva creazione di questi stati crociati segnarono l’inizio di un’epoca di conflitti e interazioni tra le culture cristiane e musulmane che avrebbero plasmato la storia del Medio Oriente per secoli a venire.

