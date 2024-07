Il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco

MeteoWeb

Il 16 luglio 1965 è una data storica per i collegamenti tra Italia e Francia: è il giorno l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco, alla presenza dei presidenti Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle. Questo ambizioso progetto ebbe inizio nel maggio del 1946, non senza difficoltà. I primi lavori furono avviati senza autorizzazioni e con mezzi inadeguati, ma la determinazione delle due nazioni portò nel 1949 alla firma di un accordo italo-francese per proseguire l’opera.

Il tunnel, una galleria unica a doppio senso di circolazione, rappresenta un’importante arteria che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell’Alta Savoia. Questa infrastruttura ha unito la regione Rodano-Alpi alla Valle d’Aosta, facilitando il transito di persone e merci e promuovendo scambi culturali ed economici tra i Paesi.

L’inaugurazione del traforo del Monte Bianco ha segnato l’inizio di una nuova era nei trasporti alpini, dimostrando la capacità di superare le barriere naturali attraverso la collaborazione e l’ingegno. Oggi, il traforo continua a essere una via di comunicazione vitale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.