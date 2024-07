Nel 2025 il lancio del 777X di Boeing, il più grande aereo bimotore al mondo

MeteoWeb

Nella gigantesca fabbrica di Boeing a Everett, la compagnia sta assemblando il 777X, il più grande aereo bimotore al mondo. Questo impianto, il più grande del pianeta per volume, si trova vicino a Seattle e ospita diverse versioni del jet, tra cui il cargo 777-200, il 777-9 di nuova generazione, e il 777-8, leggermente più piccolo. Dopo un incidente significativo con un 737 MAX e altri problemi di sicurezza, Boeing ha introdotto misure per migliorare il controllo qualità e la sicurezza.

Nonostante le difficoltà, le prospettive a lungo termine di Boeing sono promettenti grazie al nuovo 777X. Con oltre 2.250 ordini dalla sua introduzione 30 anni fa e circa 3,9 miliardi di passeggeri trasportati, il 777 è un aereo a lungo raggio di successo. Il 777X, presentato nel 2013, è stato ritardato e le consegne sono previste per il 2025. Questo nuovo modello offre una cabina più spaziosa, vani bagagli ampliati e un’illuminazione a LED avanzata per ridurre il jet lag. Inoltre, i suoi motori più silenziosi e l’efficienza migliorata riducono le emissioni fino al 30% rispetto ai concorrenti, come l’Airbus A350.

