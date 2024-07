Il 21 luglio 1983 veniva registrata la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra

MeteoWeb

Il 21 luglio 1983 è una data storica per la meteorologia e la climatologia: nella base scientifica russa Vostok, situata nell’Antartide orientale, è stata registrata la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, pari a -89,2°C. Questo record assoluto evidenzia le condizioni estreme che possono essere raggiunte nelle regioni polari, contribuendo a una migliore comprensione dei processi climatici globali.

La base Vostok, operativa dal 1957, è situata sul plateau antartico a circa 3.488 metri sopra il livello del mare, in una delle zone più remote e inospitali del pianeta. L’ambiente gelido e arido, con un’assenza quasi totale di umidità atmosferica, crea le condizioni ideali per l’abbassamento estremo delle temperature. Questo fenomeno è amplificato dalla lunga notte polare, durante la quale il Sole non sorge per mesi, portando a un continuo raffreddamento dell’aria.

La misurazione del 1983 ha avuto un impatto significativo sulla ricerca scientifica, fornendo dati cruciali per lo studio dei modelli climatici e dell’atmosfera terrestre. Comprendere le dinamiche delle temperature estreme è essenziale per migliorare le previsioni climatiche e studiare le implicazioni del cambiamento climatico. Inoltre, le ricerche condotte a Vostok contribuiscono a una migliore comprensione delle condizioni che potrebbero esistere su altri pianeti e lune del Sistema Solare, fornendo analogie preziose per l’esplorazione spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.