Il 31 luglio 1971 gli astronauti dell’Apollo 15 usano per la prima volta un veicolo lunare

Il 31 luglio 1971 gli astronauti dell’Apollo 15, David Scott e James Irwin, diventano i primi esseri umani a viaggiare su un veicolo lunare. L’innovativo Lunar Roving Vehicle (LRV), sviluppato dalla NASA, permette agli astronauti di estendere significativamente il raggio delle loro esplorazioni sulla superficie lunare.

L’Apollo 15, la 9ª missione con equipaggio del programma Apollo e la 4ª a far atterrare uomini sulla Luna, introduce diverse novità tecniche e scientifiche. L’LRV, un veicolo leggero e pieghevole, è progettato per affrontare il terreno accidentato della Luna, consentendo agli astronauti di coprire distanze maggiori rispetto alle missioni precedenti. Con una velocità massima di circa 13 km/h e un’autonomia di oltre 90 km, l’LRV diventa uno strumento fondamentale per raccogliere campioni geologici e condurre esperimenti scientifici.

Durante la missione, Scott e Irwin utilizzano il rover per esplorare il sito di atterraggio nei pressi delle colline Hadley-Apennine, esaminando caratteristiche geologiche uniche e raccogliendo circa 77 kg di rocce lunari. Questi campioni forniscono preziose informazioni sulla storia geologica della Luna e del Sistema Solare.

L’introduzione del Lunar Roving Vehicle rappresenta un salto tecnologico significativo, dimostrando l’ingegnosità e la capacità di adattamento umana nell’affrontare le sfide dell’esplorazione spaziale.

