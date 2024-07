A Padova scoperta la formula per l'”eterna giovinezza”: l’ingrediente segreto è una pianta

MeteoWeb

Nel panorama della ricerca scientifica contemporanea, dove la lotta contro l’invecchiamento e le malattie ad esso correlate rappresenta una delle sfide più significative, un nuovo capitolo sembra essere stato scritto a Padova. Un gruppo di scienziati dell’Università di Padova e dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Oncologica (IOR), ha fatto una scoperta sorprendente che potrebbe rivoluzionare il concetto stesso di invecchiamento e la sua gestione, fornendo l’ingrediente per l'”eterna giovinezza“.

Il segreto per l’eterna giovinezza: la Salvia haenkei

Pubblicato su Nature Aging, uno dei prestigiosi giornali scientifici, lo studio ha svelato una terapia innovativa basata su un fitocomplesso estratto dalla Salvia haenkei, conosciuta anche come “salvia gambero” per i suoi caratteristici fiori rossi. Questa pianta, originaria delle valli andine del Sud America, cresce tra i 2500 e i 3500 metri di altitudine, in condizioni ambientali estreme che sembrano aver conferito a questa specie vegetale un potenziale unico.

Il dott. Andrea Alimonti, docente del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova e leader della ricerca presso IOR e VIMM, insieme alla prof.ssa Monica Montopoli, esperta del Dipartimento di Scienze del Farmaco, hanno guidato il team di scienziati in questa esplorazione. La loro ricerca si è concentrata non solo sulla gestione dei sintomi legati all’invecchiamento, ma ha aperto una nuova frontiera: agire direttamente sulle cause biologiche dell’invecchiamento cellulare.

Questo approccio innovativo è stato definito come “senoterapia“, mirato a migliorare non solo la durata della vita, ma anche la sua qualità. Invece di trattare le singole malattie che affliggono spesso gli individui anziani, il team ha sviluppato una strategia per rallentare il processo di invecchiamento stesso. L’obiettivo è chiaro: estendere gli anni di vita in salute, riducendo al minimo gli effetti debilitanti dell’età avanzata.

Risultati promettenti

Gli studi preclinici condotti con l’estratto botanico di Salvia haenkei, commercializzato come Haenkenium (HK), hanno mostrato risultati promettenti. L’assunzione di basse dosi di questo estratto, solubilizzato in acqua, ha significativamente aumentato la sopravvivenza di modelli animali anziani, migliorando notevolmente i parametri associati all’invecchiamento. I tessuti muscolari, renali, cutanei e polmonari hanno dimostrato una riduzione dei segni di invecchiamento e dei marcatori di senescenza cellulare, suggerendo un effetto protettivo su larga scala.

Questa scoperta non è soltanto di interesse accademico, ma promette di avere profonde implicazioni pratiche. Attualmente, il team sta procedendo con lo sviluppo di un integratore a base di HK, valutando la sua sicurezza ed efficacia attraverso studi clinici avanzati presso l’Ente Ospedaliero Cantonale di Lugano. Questi test sono cruciali per garantire che il prodotto possa essere introdotto in modo sicuro sul mercato, offrendo un nuovo strumento per migliorare la qualità della vita degli individui e potenzialmente ridurre l’onere sui sistemi sanitari afflitti da una popolazione invecchiata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.