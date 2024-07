Addio a Roberto Linguanotto: ci lascia il “papà” del Tiramisù

MeteoWeb

La comunità culinaria italiana e internazionale piange la scomparsa di Roberto Linguanotto, l’ottantunenne pasticciere noto per essere l’inventore del moderno Tiramisù. Linguanotto, che ha dedicato la sua carriera alla riscoperta e al rilancio di questo dolce iconico, ha iniziato la sua avventura negli anni Sessanta in un rinomato ristorante di Treviso. Qui, il Tiramisù nacque come variante del classico zabaione, creato per gli uomini che frequentavano una vicina casa di appuntamenti, da cui il nome originario “Tiramesù”.

Le dichiarazioni di Zaia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio toccante: “Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Roberto Linguanotto che ha segnato una svolta nella pasticceria. Il Tiramisù oggi è un’eccellenza culinaria riconosciuta in tutto il mondo e il merito di un successo di tale portata va anche alla sua maestria di pasticcere e alla sua volontà di rendere unica ed inimitabile la nostra prelibatezza veneta, portando il Tiramisù a primeggiare tra i dessert nazionali e internazionali“.

Roberto Linguanotto lascia un’eredità dolce e indimenticabile, un vero e proprio simbolo della tradizione veneta che ha conquistato il mondo intero.

